Получил повестку и не явился для отправки в подразделение: в Черкасской области суд наказал уклониста

Суд отправил за решетку 23-летнего мужчину, уклонившегося от призыва на военную службу.

В Черкасской области был осужден житель Умани по факту уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 23-летний мужчина, будучи военнообязанным и пригодным к военной службе, «после получения повестки проигнорировал свой конституционный долг защищать Родину и не явился для отправки в подразделение Вооруженных Сил Украины и в дальнейшем исчез».

Суд, с учетом собранных в ходе досудебного расследования доказательств и предварительных судимостей уклоняющегося, признал его виновным в инкриминируемом уголовном правонарушении и назначил наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы.

Ранее Денис Малюська ответил, справятся ли суды с нашествием исков ТЦК против уклонистов после вступления в силу закона об усилении мобилизации.

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