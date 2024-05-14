На Киевщине разоблачили мужчину, который торговал оружием и боеприпасами, фото

Теперь мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.

Полиция Киевщины вместе с СБУ разоблачила 42-летнего жителя Броварского района, который незаконно хранил и сбывал оружие и боеприпасы. Теперь мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.

Как сообщили в полиции области, правоохранители задержали подозреваемого во время реализации трех РПГ, автомата и штык-ножа к нему, пиротехнических средств, 30 мм реактивных осветительных патронов в количестве 10 единиц, 25 гранат разных видов, 34 подрывателей к ручным гранатам, боеприпасам калибра 7,62 мм, в количестве 440 патронов и калибра 5,45 мм в количестве 1080 патронов.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

По факту ношения, хранения, передачи и сбыта боевых припасов ему сообщили о подозрении (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

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