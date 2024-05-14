Объединения совладельцев многоквартирных домов получат компенсацию за установку солнечных электростанций

НКРЭКУ приняло решение о том, что новые генерирующие установки будут присоединяться к электрическим сетям по упрощенной процедуре.

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Украина активно готовится к следующему отопительному сезону, отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Большую ставку делаем на децентрализацию энергосистемы. Фонд энергоэффективности запустил программу «ГринДИМ». ОСМД могут получить компенсацию до 1 млн грн за установку солнечных электростанций и до 2 млн грн за установку тепловых насосов для отопления", - подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль также отметил, что НКРЭКУ приняло решение об упрощенной процедуре присоединения новых генерирующих установок к электрическим сетям без уплаты ставки за присоединение.

«Рассчитываем, что в течение следующего полугодия сможем существенно децентрализовать нашу энергосистему», - подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что ситуация в энергетике сейчас одна из самых сложных, и ремонты сети и генерации проводятся непрерывно.

В апреле Украина была вынуждена импортировать электроэнергии на треть больше, чем в марте. «Укрэнерго» привлекает помощь от соседних стран, отметил Шмыгаль.

В очередной раз Премьер-министр призвал население к экономии электроэнергии, особенно в вечернее время.

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