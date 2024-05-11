Військовозобов’язаним треба буде змінювати некоректні дані про себе в службах, які є тримачами реєстрів та інформації

Умовно, якщо неправильно вказано дані про шлюб чи дітей, потрібно звертатися в ДРАЦС, пояснили у Міноборони.

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Електронна база даних про військовозобов’язаних, призовників і резервістів «Оберіг» автоматично наповнюється інформацією з різних державних реєстрів, а також даними, зібраними працівниками ТЦК та СП. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко у коментарі виданню «DOU».

Серед іншого, пояснила заступниця міністра, у реєстрі міститиметься така інформація про людину: ПІБ, місце проживання, дата народження, сімейний стан, відомості про членів сім’ї, місце роботи, судимість, відомості про освіту, реєстраційний номер облікової картки платника податків, звання тощо.

Наразі «Оберіг» продовжує розширювати взаємодії з іншими державними реєстрами. Зокрема, нині із шістьма:

реєстром Державної податкової служби;

реєстром Державної реєстрації актів цивільного стану;

реєстром Державної судової адміністрації;

реєстром Державної прикордонної служби;

реєстром Міносвіти;

реєстром Державної міграційної служби.

У процесі під’єднання реєстру Пенсійного фонду. Звідти, зазначає Катерина Черногоренко, отримають дані про досвід роботи людини, у якій галузі вона працювала та чим займалася. А також буде взаємодія з Мінцифри, щоб створити електронний військово-обліковий документ.

Завдяки реєстру формуватиметься електронний військово-обліковий документ, який буде в застосунку для військовозобов’язаних і матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.

Щодо того, чи бачитиме людина «історію змін» про себе з датою і внесеними відомостями через електронний кабінет, то Катерина Черногоренко зазначає, що у мобільному застосунку для військовозобов’язаних людина не бачитиме історію змін щодо кожного поля з датою, але бачитиме загальну дату оновлення. Умовно — дані оновлено 18.05.2024.

Яку інформацію людина бачитиме про себе з «Оберегу»:

Прізвище, ім’я, по батькові

Вид обліку / дата зняття (виключений)

Категорія обліку

Дата народження

Відстрочка / бронювання / дата закінчення

Постанова ВЛК / дата ВЛК

Звання

Код і найменування військово-облікової спеціальності

РНОКПП

Унікальний номер у системі «Оберіг»

ТЦК та СП, де перебуває на обліку

Чи перебуває в розшуку

Якщо певні дані некоректні, людина зможе звернутися до служби підтримки для актуалізації або для отримання алгоритму для зміни цих даних.

Першочергово мова йде саме про внесення змін у контактні дані, бо це вимога закону. Як писала «Судово-юридична газета», військовозобов’язані повинні будуть вказати свої дані та заповнити три «поля» – номер телефону, електронну пошту, фактичну адресу проживання.

«Інші дані потенційно можливо буде з часом змінити і через електронний кабінет. Але наразі ситуація така: змінювати некоректну інформацію про себе треба в тих службах, які є тримачами реєстрів та інформації. Умовно, якщо неправильно вказано дані про шлюб чи дітей, потрібно звертатися в ДРАЦС», - пояснила Катерина Черногоренко.

Також «Судово-юридична газета» писала, що у Реєстрі «Оберіг» буде окреме поле про статус вручення людині повістки.

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