Военнообязанным нужно будет изменять некорректные данные о себе в службах, которые являются держателями реестров и информации

Условно, если неправильно указаны данные о браке или детях, следует обращаться в ГРАГС, пояснили в Минобороны.

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Электронная база данных о военнообязанных, призывниках и резервистах «Оберег» автоматически наполняется информацией из различных государственных реестров, а также данными, собранными работниками ТЦК и СП. Об этом рассказала заместительница министра обороны по вопросам цифровых трансформаций, цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко в комментарии изданию «DOU».

Среди прочего, пояснила заместительница министра, в реестре будет содержаться такая информация о человеке: ФИО, место жительства, дата рождения, семейное положение, сведения о членах семьи, место работы, судимость, сведения об образовании, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, звания и т.д.

В настоящее время «Оберег» продолжает расширять взаимодействие с другими государственными реестрами. В частности, сейчас с шестью:

реестром Государственной налоговой службы;

реестром Государственной регистрации актов гражданского состояния;

реестром Государственной судебной администрации;

реестром Государственной пограничной службы;

реестром Минобразования;

реестром Государственной миграционной службы.

В процессе подключения реестра Пенсионного фонда. Оттуда, отмечает Екатерина Черногоренко, получат данные об опыте работы человека, в какой отрасли он работал и чем занимался. А также будет взаимодействие с Минцифры, чтобы создать электронный военно-учетный документ.

Благодаря реестру будет формироваться электронный военно-учетный документ, который будет в приложении для военнообязанных и будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный.

Что касается того, будет ли человек видеть «историю изменений» о себе с датой и внесенными сведениями через электронный кабинет, то Екатерина Черногоренко отмечает, что в мобильном приложении для военнообязанных человек не будет видеть историю изменений относительно каждого поля с датой, но будет видеть общую дату обновления. Условно – данные обновлены 18.05.2024.

Какую информацию человек будет видеть о себе из «Оберега»:

Фамилия, имя и отчество

Вид учета/дата снятия (выключен)

Категория учета

Дата рождения

Отсрочка/бронирование/дата окончания

Постановление ВЛК/дата ВЛК

Звание

Код и наименование военно-учетной специальности

РНОКПП

Уникальный номер в системе «Оберег»

ТЦК и СП, где состоит на учете

Находится ли в розыске

Если определенные данные некорректны, человек сможет обратиться в службу поддержки для актуализации или получения алгоритма для изменения этих данных.

В первую очередь идет речь именно о внесении изменений в контактные данные, потому что это требование закона. Как писала «Судебно-юридическая газета», военнообязанные должны будут указать свои данные и заполнить три «поля» – номер телефона, электронную почту, фактический адрес проживания.

«Другие данные потенциально, возможно, будет со временем изменить и через электронный кабинет. Но ситуация такова: менять некорректную информацию о себе нужно в тех службах, которые являются держателями реестров и информации. Условно, если неправильно указаны данные о браке или детях, нужно обращаться в ГРАГС», – пояснила Екатерина Черногоренко.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что в Реестре «Оберег» будет отдельное поле о статусе вручения человеку повестки.

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