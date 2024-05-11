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Схема на 4 млн: в Кировоградской области разоблачили организованную группу, которая зарабатывала на незаконной вырубке леса

20:10, 11 мая 2024
Менее чем за полгода дельцы нанесли окружающей среде ущерб более чем на 4 млн грн.
Схема на 4 млн: в Кировоградской области разоблачили организованную группу, которая зарабатывала на незаконной вырубке леса
Фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины разоблачили организованную группу, зарабатывавшую на незаконной вырубке леса в Кировоградской области. Деревья вырубили под видом "санитарной рубки", сообщает ГБР.

В марте 2023 года мастер леса одного из лесничеств региона организовал незаконную рубку деревьев под видом санитарной рубки.

Он привлек лесничего и шесть гражданских участников, которые непосредственно рубили, вывозили и продавали древесину, используя подложные накладные для имитации законности перевозки древесины заказчику.

Зарабатывали таким образом злоумышленники в течение пяти месяцев. За этот период они срубили по меньшей мере около тысячи деревьев. Следовательно, причиненный окружающей среде ущерб оценивается более чем в 4 млн грн.

В настоящее время всем участникам группировки сообщено о подозрении в незаконной порубке деревьев в лесах, что повлекло тяжкие последствия.

Решается вопрос о возмещении нанесенного ущерба государству.

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