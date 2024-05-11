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Схема на 4 млн: на Кіровоградщині викрили організовану групу, яка заробляла на незаконній вирубці лісу

20:10, 11 травня 2024
Менш ніж за пів року ділки завдали довкіллю шкоди на понад 4 млн грн.
Схема на 4 млн: на Кіровоградщині викрили організовану групу, яка заробляла на незаконній вирубці лісу
Фото: ДБР
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Співробітники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України викрили організовану групу, що заробляла на незаконній вирубці лісу на Кіровоградщині. Дерева вирубували під виглядом "санітарної рубки", повідомляє ДБР. 

Зазначається, що у березні 2023 року майстер лісу одного з лісництв регіону організував незаконну рубку дерев під виглядом санітарної рубки.

Він залучив лісничого та шістьох цивільних учасників, які безпосередньо рубали, вивозили та продавали деревину, використовуючи підроблені накладні для імітації законності перевезення деревини замовнику.

Заробляли таким чином зловмисники упродовж п'яти місяців. За цей період вони зрубали щонайменше близько тисячі дерев. Відтак завдана довкіллю шкода оцінюєьсся у понад 4 млн грн.

Наразі всім учасникам угрупування повідомлено про підозру у незаконній порубці дерев у лісах, що спричинило тяжкі наслідки.

Вирішується питання щодо відшкодування нанесених збитків державі.

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