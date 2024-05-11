На автодорозі на Київщині поблизу Обухова під час руху зайнявся автомобіль

Легковик «Peugeot» зайнявся під час руху.

На Київщині під час руху загорілося авто. Про це повідомили у поліції області.

Подія відбулась у суботу, 11 травня, близько 9 години на автодорозі поблизу міста Обухів. Як попередньо встановили працівники Обухівського управління поліції Київщини, легковик «Peugeot» зайнявся під час руху.

За попередньою інформацією, займання транспорту відбулося внаслідок технічної несправності.

На щастя, потерпілих немає.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що поблизу парку «Кіото» у Києві загорівся автомобіль час руху, фото.

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