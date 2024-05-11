На автодороге на Киевщине вблизи Обухова во время движения загорелся автомобиль

Легковушка «Peugeot» занялась во время движения.

На Киевщине во время движения загорелся автомобиль. Об этом сообщили в полиции области.

Событие произошло в субботу, 11 мая, около 9 часов на автодороге вблизи города Обухов. Как предварительно установили работники Обуховского управления полиции Киевщины, легковушка «Peugeot» занялась во время движения.

По предварительной информации, возгорание транспорта произошло в результате технической неисправности.

К счастью, потерпевших нет.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что вблизи парка «Киото» в Киеве загорелся автомобиль во время движения, фото.

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