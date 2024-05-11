В Киеве кратковременно ограничат движение транспорта на еще одной улице

Кратковременно ограничивать движение транспорта будут на улице Василия Жуковского.

Источник фото: freepik.com

В Киеве в воскресенье, 12 апреля, будут кратковременно ограничивать движение транспорта на улице Василия Жуковского. Ограничения будут действовать с 08:00 до 17:00.

Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации.

Там отметили, что ограничение связано с восстановлением дорожного покрытия после прокладки инженерных сетей на этой улице. В администрации также уточняют, что специалисты будут проводить работы на участке от ул. Козацкой до ул. Васильковской с поочередным ограничением движения в обоих направлениях.

Напомним, что в Киеве из-за проведения ремонтных работ до 15 июня частично ограничат движение транспорта на Северном мосту.

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