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В Одесской области задержали администратора Телеграм-канала, который «сливал» места раздачи повесток

13:01, 11 мая 2024
Канал в режиме онлайн информировал о местах вручения повесток.
В Одесской области задержали администратора Телеграм-канала, который «сливал» места раздачи повесток
Фото: СБУ
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Киберспециалисты СБУ разоблачили Телеграм-канал, где находилась информация о местах вручения повесток в Одесской области. Администратор канала задержан и ему объявили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период. Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что ресурс информировал мужчин призывного возраста о мероприятиях, проводимых региональными ТЦК.

Так, участники канала "сливали" актуальные места, где представители военкоматов в настоящее время вручают повестки. Сведения о "локации" предоставляли информаторы, привлеченные из местных жителей. Эти данные публиковались в режиме онлайн.

Администратор канала сейчас под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что в Киевской области разоблачили администраторов Телеграм-канала и группы в Viber, которые информировали о местах вручения повесток.

Как писала «Судебно-юридическая газета», реестр «Оберіг» будет показывать статус вручения повестки.

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