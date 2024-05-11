В Одесской области задержали администратора Телеграм-канала, который «сливал» места раздачи повесток

Канал в режиме онлайн информировал о местах вручения повесток.

Фото: СБУ

Киберспециалисты СБУ разоблачили Телеграм-канал, где находилась информация о местах вручения повесток в Одесской области. Администратор канала задержан и ему объявили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период. Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что ресурс информировал мужчин призывного возраста о мероприятиях, проводимых региональными ТЦК.

Так, участники канала "сливали" актуальные места, где представители военкоматов в настоящее время вручают повестки. Сведения о "локации" предоставляли информаторы, привлеченные из местных жителей. Эти данные публиковались в режиме онлайн.

Администратор канала сейчас под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что в Киевской области разоблачили администраторов Телеграм-канала и группы в Viber, которые информировали о местах вручения повесток.

Как писала «Судебно-юридическая газета», реестр «Оберіг» будет показывать статус вручения повестки.

Рада приняла закон о заочных штрафах за нарушение военного учета до 25,5 тысяч грн.

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