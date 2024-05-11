На Одещині затримали адміністратора Телеграм-каналу, який «зливав» місця роздачі повісток

Канал в режимі онлайн інформував про місця вручення повісток.

Фото: СБУ

Кіберфахівці СБУ викрили Телеграм-канал, де була інформація про місця вручення повісток в Одеській області. Адмінітратора каналу затримали та оголосили йому підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період. Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що ресурс інформував чоловіків призовного віку про заходи, які проводять регіональні ТЦК.

Так, учасники каналу "зливали" актуальні місця, де представники військкоматів на даний час вручають повістки. Відомості про "локації" надавали інформатори, яких залучали з місцевих жителів. Ці дані публікувались в онлайн режимі.

Адміністратор каналу наразі під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, днями на Київщини викрили адміністраторів Телеграм-каналу та групи у Viber, які інформували про місця вручення повісток.

Як писала «Судово-юридична газета», реєстр «Оберіг» буде показувати статус вручення повістки.

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