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Директорку інституту гендерних досліджень звинувачують в мізогінії через коментування зовнішності ведучої

11:28, 11 травня 2024
Директорка Київського інституту гендерних досліджень Марфа Скорик потрапила у скандал через «опис» ведучої.
Директорку інституту гендерних досліджень звинувачують в мізогінії через коментування зовнішності ведучої
Скріншот із відео
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Директорка Київського інституту гендерних досліджень, членкиня Консультативної місії уповноваженого Верховної Ради з прав людини та докторка філософських наук Марфа Скорик написала потрапила у скандал через коментарі щодо ведучої Юлії Тимошенко під відео інтерв'ю Ukraїner з Тарасом Чмутом. На це звернула увагу журналістка «Детектор медіа» Юлія Лавришин.

На її думку, Марфа Скорик засуджує медійний продукт, спираючись лише на свої упередження.

«Для того, щоб працювати аналітиком, потрібно мати освіту. Інакше, буде генеруватися оте все, що ми чуємо в цьому сповненому безсилля інтерв'ю. Окремо доставляє красівуля зі своїми питаннячками, задані нєжним голосюлькою. Вона тут так до речі, як..», – написала у коментарях Марфа Скорик.

У коментарях чимало людей висловили категорично іншу позицію, а коментар Скорик назвали мізогінією. Це поняття трактують як «ненависть, зневага, огида, упередженість щодо жінок».

«Крім використання слова мізогінія як лайку, про гендерні дослідження потрібно знати щось іще. А так, якщо цікаво – то користуйтеся, цитуйте. А зводити жінок до ролі щебетливої пташульки – це не те, чого б ми хотіли, й точно не те, за що боролися отак важко і довго», – відповіла Марфа Скорик.

Водночас ведуча каналу Юлія Тимошенко зауважила, що їй як феміністці дуже прикро від цього кейсу.

«Впевнена, що пані Marfa Skoryk добре знайома зі статистикою дискримінації жінок за зовнішністю в професійному середовищі (спойлер: гарна зовнішність не завжди грає на руку жінкам), але це їй абсолютно не завадило применшити мене до «красівулі з нєжним голосочком». Тільки незрозуміло чому вона не дописала свій коментар, бо мені було б дуже цікаво зрозуміти «як хто» я виглядаю в останньому інтерв’ю з її точки зору.

Як феміністці мені дуже прикро від цього кейсу.

Хочеться сподіватися, що такі «експертки» з гендерних питань – це радше виключення, і насправді гендерна політика у нас формується свідомими людьми, які справді сповідують ті цінності, до яких спонукають інших», - написала вона.

Марфа Скорик у коментарі для «УП.Життя» пояснила свій коментар щодо ведучої тим, що останні кілька років в Україні нібито відбувається «ренесанс патріархату під обгорткою політики гендерної рівності». У ЗМІ пишуть, що вона не пояснила що має на увазі під «ренесансом патріархату».

«Останні три роки йде відмова від політики рівності, маргіналізація цієї проблеми та підміна патріархальних практик, що видаються за політику гендерного вирівнювання. Це все, що мені варто сказати по цій ситуації», – зазначила Скорик.

Джерело фото: УП.Життя

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