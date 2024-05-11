Директорку института гендерных исследований обвиняют в мизогинии из-за комментирования внешности ведущей

Директорка Киевского института гендерных исследований Марфа Скорик попала в скандал из-за «описания» ведущей.

Скриншот из видео

Директорка Киевского института гендерных исследований, членкиня Консультативной миссии уполномоченного Верховной Рады по правам человека и докторка философских наук Марфа Скорик написала попала в скандал из-за комментариев относительно ведущей Юлии Тимошенко под видео интервью Ukraіner с Тарасом Чмутом. На это обратила внимание журналистка «Детектор медиа» Юлия Лавришин.

По ее мнению, Марфа Скорик осуждает медийный продукт, опираясь только на свои предубеждения.

«Для того чтобы работать аналитиком, нужно иметь образование. Иначе, будет генерироваться все, что мы слышим в этом полном бессилия интервью. Отдельно доставляет красавица со своими вопросиками, заданные нежным голосюлькой. Она здесь так кстати, как…», – написала в комментариях Марфа Скорик.

В комментариях многие выразили категорически другую позицию, а комментарий Скорик назвали мизогинией. Это понятие трактуют как «ненависть, пренебрежение, отвращение, предвзятость по отношению к женщинам».

«Помимо использования слова мизогиния как ругательства, о гендерных исследованиях нужно знать что-то еще. А так, если интересно – то пользуйтесь, цитируйте. А сводить женщин к роли щебетательной птички – это не то, чего бы мы хотели, и точно не то, за что боролись так тяжело и долго», – ответила Марфа Скорик.

В то же время ведущая канала Юлия Тимошенко отметила, что ей как феминистке очень досадно от этого кейса.

«Уверена, что г-жа Marfa Skoryk хорошо знакома со статистикой дискриминации женщин по внешности в профессиональной среде (спойлер: хорошая внешность не всегда играет на руку женщинам), но это ей совершенно не помешало приуменьшить меня к «красивули с нежным голосочком». Только непонятно почему она не дописала свой комментарий, потому что мне было бы очень интересно понять «как кто» я выгляжу в последнем интервью с ее точки зрения.

Как феминистке мне очень досадно от этого кейса.

Хочется надеяться, что такие «экспертки» по гендерным вопросам – это скорее исключение, и на самом деле гендерная политика у нас формируется сознательными людьми, действительно исповедующими те ценности, к которым побуждают других», - написала она.

Марфа Скорик в комментарии для «УП.Жизнь» объяснила свой комментарий по поводу ведущей тем, что последние несколько лет в Украине якобы происходит «ренессанс патриархата под оберткой политики гендерного равенства». В СМИ пишут, что она не объяснила, что подразумевает под «ренессансом патриархата».

«Последние три года идет отказ от политики равенства, маргинализация этой проблемы и подмена патриархальных практик, издаваемых за политику гендерного выравнивания. Это все, что мне следует сказать по этой ситуации», – отметила Скорик.

Источник фото: УП.Жизнь

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