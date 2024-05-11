У Києві короткочасно обмежать рух транспорту на ще одній вулиці

Короткочасно обмежуватимуть рух транспорту будуть на вулиці Василя Жуковського.

Джерело фото: freepik.com

У Києві у неділю, 12 квітня, короткочасно обмежуватимуть рух транспорту на вулиці Василя Жуковського. Обмежать діятимуть з 08:00 до 17:00.

Про це повідомили у Київській міській держадміністрації.

Там зазначили, що обмеження повʼязані з відновленням дорожнього покриття після прокладання інженерних мереж на цій вулиці. В адміністрації також уточнюють, що фахівці проводитимуть роботи на ділянці від вул. Козацької до вул. Васильківської з почерговим обмеженням руху в обох напрямках.

Нагадаємо, що у Києві через проведення ремонтних робіт до 15 червня частково обмежили рух транспорту на Північному мосту.

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