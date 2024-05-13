В Дії в скором времени появится удостоверение ветерана – как записаться на бета-тест

Минцифры собирает тестировщиков, чтобы убедиться, что интерфейс понятен, а данные из реестра тянутся корректные и в полном объеме.

В Минцифры запустили бета-тест удостоверения ветерана в Дії. Как сообщил Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, протестировать новый документ в приложении можно будет, если есть паспорт в Дії и карточка налогоплательщика (РНОКПП).

«Больше не нужно носить с собой бумажный документ, удостоверение всегда будет под рукой — в смартфоне. Собираем тестировщиков, чтобы убедиться, что интерфейс понятен, а данные из реестра тянутся корректные и в полном объеме», — отметил он.

Кто может записать на бета-тест:

– участник боевых действий,

– человек с инвалидностью в результате войны,

– участник войны,

– пострадавший участник Революции Достоинства,

– член семьи погибшего ветерана войны,

– член семьи погибшего Защитника и Защитницы Украины.

Зарегистрироваться на тестирование можно в чатботе (здесь).

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что военнообязанным нужно будет изменять некорректные данные о себе в службах, которые являются держателями реестров и информации.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в Реестре «Оберег» будет отдельное поле о статусе вручения человеку повестки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.