В Дії в скором времени появится удостоверение ветерана – как записаться на бета-тест

В Минцифры запустили бета-тест удостоверения ветерана в Дії. Как сообщил Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, протестировать новый документ в приложении можно будет, если есть паспорт в Дії и карточка налогоплательщика (РНОКПП).
«Больше не нужно носить с собой бумажный документ, удостоверение всегда будет под рукой — в смартфоне. Собираем тестировщиков, чтобы убедиться, что интерфейс понятен, а данные из реестра тянутся корректные и в полном объеме», — отметил он.
Кто может записать на бета-тест:
– участник боевых действий,
– человек с инвалидностью в результате войны,
– участник войны,
– пострадавший участник Революции Достоинства,
– член семьи погибшего ветерана войны,
– член семьи погибшего Защитника и Защитницы Украины.
Зарегистрироваться на тестирование можно в чатботе (здесь).
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что военнообязанным нужно будет изменять некорректные данные о себе в службах, которые являются держателями реестров и информации.
Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в Реестре «Оберег» будет отдельное поле о статусе вручения человеку повестки.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.