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Біля ТРЦ «Ocean Plaza» у Києві після пошкодження тепломагістралі частково відновили рух транспорту

08:32, 15 травня 2024
Відновлено рух транспорту однією смугою.
Біля ТРЦ «Ocean Plaza» у Києві після пошкодження тепломагістралі частково відновили рух транспорту
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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Біля ТРЦ «Ocean Plaza» після пошкодження тепломагістралі частково відновили рух транспорту однією смугою. Невдовзі обіцяють відновити ще однією смугою. Аварійно-відновлювальна бригада комунального підприємства «Київтеплоенерго» продовжує працювати на місці, де сталося пошкодження. Про це пишуть у КМДА.

У Київській міській держадміністрації додають, що паралельно триває ліквідація пошкодження теплової магістралі діаметром 1 м, що сталось у результаті проведення гідравлічних випробувань.

У КМДА пояснюють, що теплоенергетики розпочали процес гідравлічних випробувань, щоб виявити «тонкі» місця на трубопроводах і своєчасно провести ремонт для посиленої роботи взимку. Це дозволяє зменшувати рівень аварійності: порівняно з опалювальним періодом 2023/2024 кількість аварійних ситуацій, пов’язаних із пошкодженням теплових мереж, зменшилась на 15%.

«Сьогодні для виконання ремонтних робіт задіяно понад десять одиниць різної техніки. Локалізація місця пошкодження проведена дуже оперативно, враховуючи діаметр мережі. Служби працюють у посиленому режимі, аби відновити транспортний рух та планову роботу», – зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

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