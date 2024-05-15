15 травня: яке сьогодні свято та головні події

15 травня святкують Міжнародний день сім'ї.

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В среду, 7 травня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

15 травня в Україні і світі Міжнародний день поширення інформації про хворобу Гантінгтона. Цей день присвячений підвищенню обізнаності та розуміння громадськості про хворобу Гантінгтона, яка є генетичним нейродегенеративним захворюванням. Хвороба Гантінгтона характеризується прогресувальним руйнуванням нервових клітин головного мозку і може включати симптоми, подібні до хвороби Паркінсона, шизофренії та хвороби Альцгеймера.

Також 15 травня День розповсюдження інформації про судинні родимки. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про судинні родимки, які характеризуються аномальним ростом кровоносних судин під час внутрішньоутробного розвитку. Судинні родимі плями можуть призводити до різних типів зміни кольору або нерівностей на шкірі.

А ще 15 травня День обізнаності про гіперемезис вагітних. Цей день має на меті поширення інформації про гіперемезис вагітних, важку форму ранкової нудоти, яка може призвести до серйозних ускладнень, таких як зневоднення, втрата ваги та інші проблеми зі здоров’ям.

А ще 15 травня святкують Всесвітній день товару. Цей день створений для привернення уваги до продуктів та послуг, які ми щодня споживаємо та які покращують якість нашого життя. Товаром може бути не лише фізичний продукт, але й різноманітні послуги та інтелектуальні продукти. Він задовольняє наші потреби та бажання, а також створює нові робочі місця та підтримує процвітання економіки.

Також 15 травня Міжнародний день захисту клімату. Цей день має на меті привернути увагу міжнародної спільноти до проблеми зміни клімату. Він був заснований Організацією Об’єднаних Націй як відповідь на заклик метеорологів захищати клімат як важливий ресурс, що впливає на добробут нинішніх і майбутніх поколінь.

А ще 15 травня святкують Міжнародний день сім'ї. Це свято було засновано Генеральною Асамблеєю ООН 1993 року з метою підкреслити важливість сім’ї як основного елемента суспільства та як берегині людських цінностей, культури та історичної спадкоємності поколінь.

Яке сьогодні церковне свято

15 травня в церковному календарі — день пам’яті Пахомія Великого. Він жив у IV столітті та зробив чимало добрих справ. Народився Пахомій в Єгипті та сповідував християнство. Зокрема, вважається, що він є батьком монастирського життя в Єгипті. Тут він створив свої чернечі правила, яких також дотримувався все своє життя.

Календар важливих подій за 15 травня:

1648 рік — відбувається битва під Жовтими Водами між повсталими українськими козаками під керівництвом Богдана Хмельницького і авангардом військ Речі Посполитої;

1891 рік — Папа Римський Лев XIII видає енцикліку Rerum Novarum на підтримку прав робітників і заперечення класової боротьби, ця енцикліка склала підґрунтя християнської демократії;

1905 рік — засновують Лас-Вегас;

1940 рік — в США в продажу з'являються нейлонові панчохи;

1948 рік — починається арабо-ізраїльська війна;

1957 рік — Велика Британія розпочинає операцію Grapple: за 8 миль (13 км) над атолом Молден здійснюють вибух термоядерної бомби потужністю 300 кілотонн (у двадцять разів потужнішого за атомні бомби, які зруйнували Хіросиму і Нагасакі);

1976 рік — авіакатастрофа Ан-24 під Черніговом, внаслідок якої гине 52 особи — всі пасажири та члени екіпажу;

2022 рік — український гурт Kalush Orchestra з треком «Стефанія» перемагає у конкурсі Євробачення з великим відривом, здобувши рекордний 631 бал загалом від міжнародного журі та глядачів.

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