США можуть відправити Україні ще одну батарею Patriot, — ЗМІ

В США прагнуть надіслати одну батарею Patriot разом із радарами.

Фото: unian.net

Сполучені Штати Америки можуть відправити ще одну батарею Patriot до України. Про це повідомило видання Bloomberg.

Зазначається, що адміністрація президента США Джо Байдена наразі працює над питанням щодо того, щоб задовольнити потреби України у додаткових засобах ППО.

Джерело Bloomberg повідомило, що наразі в США прагнуть надіслати одну батарею Patriot разом із радарами. Окрім цього європейські партнери України також працюють над планом постачання Києву додаткових систем протиповітряної оборони зі своїх запасів.

Видання вважає, що США, ймовірно, виділять кошти на Patriot з пакета допомоги в 61 мільярд доларів, який раніше схвалив Конгрес.

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