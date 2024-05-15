США могут отправить Украине еще одну батарею Patriot, — СМИ

В США стремятся отправить одну батарею Patriot вместе с радарами.

Фото: unian.net

Соединенные Штаты Америки могут отправить еще одну батарею Patriot в Украину. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена сейчас работает над вопросом, чтобы удовлетворить потребности Украины в дополнительных средствах ПВО.

Источник Bloomberg сообщил, что в США стремятся прислать одну батарею Patriot вместе с радарами. Кроме того, европейские партнеры Украины также работают над планом поставки Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны по своим запасам.

Издание считает, что США, вероятно, выделят средства на Patriot из пакета помощи в 61 миллиард долларов, ранее одобренного Конгрессом.

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