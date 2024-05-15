Госсекретарь Блинкен сыграл в баре на гитаре, видео

Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен провели первый раунд переговоров в Киеве в пиццерии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и прибывший в Киев с визитом госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры в известной столичной пиццерии. Об этом сообщил глава МИД.

Первый раунд переговоров мы с госсекретарем США Энтони Блинкеном провели в легендарной пиццерии "Ветерано". Разговор о поддержке Украины, о восстановлении справедливого мира и строительстве нашего государства, об оружии для наших солдат мы начали здесь, где видишь, ради кого и благодаря кому. Я рассказал ему историю заведения, созданного ветеранами, которые и сейчас на фронте, и заказал пиццу "Украинская"», - написал Кулеба.

По его словам, госсекретарь США «остался доволен и тронут».

Кроме того, госсекретарь США провел не только важные встречи, но и сыграл в баре на гитаре. Как это выглядело, можно увидеть в видео ниже:

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