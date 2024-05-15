По всей Украине вводятся аварийные отключения электроэнергии – сколько будут продолжаться

15 мая вводятся аварийные отключения промышленных и бытовых потребителей электроэнергии.

Во всех регионах Украины в среду, 15 мая, Укрэнерго применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей.

«С 6:40 до 09:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается. Причина – увеличение дефицита электроэнергии в результате роста потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов», - говорится в сообщении.

Также в Укрэнерго предупреждают, что сегодня с 00:00 до 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

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