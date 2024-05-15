По всій Україні вводяться аварійні відключення електроенергії – скільки триватимуть

15 травня вводяться аварійні відключення для промислових та побутових споживачів електроенергії.

У всіх регіонах України в середу, 15 травня, «Укренерго» застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів.

«З 6:40 до 09:00 Диспетчерський центр "Укренерго" застосував контрольовані аварійні відключення для промислових і побутових споживачів у всіх регіонах України. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується. Причина – збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів», - ідеться в повідомленні.

Також в «Укренерго» попереджають, що сьогодні з 00:00 до 24:00 для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

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