15 мая: какой сегодня праздник и главные события

15 мая празднуют Международный день семьи.

Фото: 5.ua

В среду, 15 мая, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

15 мая в Украине и мире Международный день распространения информации о болезни Хантингтона. Этот день посвящен повышению осведомленности и понимания общественности о болезни Хантингтона, являющейся генетическим нейродегенеративным заболеванием. Болезнь Гантингтона характеризуется прогрессирующим разрушением нервных клеток головного мозга и может включать симптомы, подобные болезни Паркинсона, шизофрении и болезни Альцгеймера.

Также 15 мая День распространения информации о сосудистых родинках. Этот день посвящен повышению осведомленности о сосудистых родинках, характеризующихся аномальным ростом кровеносных сосудов во время внутриутробного развития. Сосудистые родимые пятна могут приводить к разным типам изменения цвета или неровностей на коже.

А еще 15 мая День осведомленности о гиперемезисе беременных. Этот день имеет целью распространение информации о гиперемезисе беременных, тяжелой форме утренней тошноты, которая может привести к серьезным осложнениям, таким как обезвоживание, потеря веса и другие проблемы со здоровьем.

А еще 15 мая празднуют Всемирный день товара. Этот день создан для привлечения внимания к ежедневно потребляемым продуктам и услугам и которые улучшают качество нашей жизни. Товаром могут быть не только физический продукт, но и различные услуги и интеллектуальные продукты. Он удовлетворяет наши потребности и желания, создает новые рабочие места и поддерживает процветание экономики.

Также 15 мая Международный день защиты климата. Цель этой цели — привлечь внимание международного сообщества к проблеме изменения климата. Он был основан Организацией Объединенных Наций как ответ на призыв метеорологов защищать климат как важный ресурс, влияющий на благосостояние нынешних и будущих поколений.

А еще 15 мая празднуют Международный день семьи. Этот праздник был основан Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году с целью подчеркнуть важность семьи как основного элемента общества и как хранительницы человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений.

Какой сегодня церковный праздник

15 мая в церковном календаре – день памяти Пахомия Великого. Он жил в IV веке и сделал много хороших дел. Родился Пахомий в Египте и исповедовал христианство. В частности, считается, что он отец монастырской жизни в Египте. Здесь он создал свои монашеские правила, которые также соблюдали всю свою жизнь.

Календарь важных событий за 15 мая:

1648 год — происходит битва под Желтыми Водами между восставшими украинскими казаками под руководством Богдана Хмельницкого и авангардом войск Речи Посполитой;

1891 год — Папа Римский Лев XIII издает энциклику Rerum Novarum в поддержку прав рабочих и отрицание классовой борьбы, эта энциклика составила основу христианской демократии;

1905 год — основывают Лас-Вегас;

1940 год — в США в продаже появляются нейлоновые чулки;

1948 год — начинается арабо-израильская война;

1957 год — Великобритания начинает операцию Grapple: в 8 милях (13 км) над атолом Молден совершают взрыв термоядерной бомбы мощностью 300 килотонн (в двадцать раз мощнее атомных бомб, разрушивших Хиросиму и Нагасаки);

1976 год — авиакатастрофа Ан-24 под Черниговом, в результате которой погибают 52 человека — все пассажиры и члены экипажа;

2022 год — украинская группа Kalush Orchestra с треком «Стефания» побеждает в конкурсе Евровидение с большим отрывом, получив рекордный 631 балл от международного жюри и зрителей.

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