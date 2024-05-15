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Возле ТРЦ «Ocean Plaza» в Киеве после повреждения тепломагистрали частично возобновили движение транспорта

08:32, 15 мая 2024
Возобновлено движение транспорта одной полосой.
Возле ТРЦ «Ocean Plaza» в Киеве после повреждения тепломагистрали частично возобновили движение транспорта
Источник фото: kyivcity.gov.ua
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Возле ТРЦ «Ocean Plaza» после повреждения тепломагистрали частично возобновили движение транспорта одной полосой. Вскоре обещают возобновить еще одной полосой. Аварийно-восстановительная бригада коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» продолжает работать на месте, где произошло повреждение. Об этом пишут в КГГА.

В Киевской городской госадминистрации добавляют, что параллельно идет ликвидация повреждения тепловой магистрали диаметром 1 м, что произошло в результате проведения гидравлических испытаний.

В КГГА объясняют, что теплоэнергетики приступили к процессу гидравлических испытаний, чтобы выявить «тонкие» места на трубопроводах и своевременно провести ремонт для усиленной работы зимой. Это позволяет уменьшать уровень аварийности: по сравнению с отопительным периодом 2023/2024, количество аварийных ситуаций, связанных с повреждением тепловых сетей, уменьшилось на 15%.

«Сегодня для выполнения ремонтных работ задействовано более десяти единиц разной техники. Локализация места повреждения произведена очень оперативно, учитывая диаметр сети. Службы работают в усиленном режиме, чтобы возобновить транспортное движение и плановую работу», – отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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