Одесские дороги будут ремонтировать за более чем 14 млн гривен

Одесский депутат с местным бизнесменом взялись за ремонт одесских дорог без аукциона и конкуренции.

Источник фото: Forbes.ua

В Одесской области планируется очередной ремонт дорог, который обойдется госбюджету в 14 461 165,20 гривен. По данным Центра публичных расследований, информация об этом ремонте была найдена в системе электронных закупок Prozorro.

Эта закупка, которая включает ремонт проезжей части и тротуаров, осуществляется без конкурентов, поскольку были проведены открытые торги с особенностями. Выбранная компания, ООО «Ростдорстрой», получит заказ на ремонт более 10 тысяч квадратных метров дорог. Ремонт должен быть завершен до 31 декабря 2024 года, а за это компания получит более 14 миллионов гривен.

По информации, бенефициарами этого проекта являются депутат Одесского горсовета Юрий Шумахер, представитель партии «Доверяй делам», и бизнесмен Евгений Коновалов.

Открытые торги с особенностями позволяют ускорить процесс выбора подрядчика, но часто они не прошли через аукцион, что исключает конкуренцию.

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