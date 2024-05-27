Во Львове нетрезвый водитель хотел переложить вину за ДТП на женщину, стоявшую рядом с автомобилем

Попытке переложить вину помешали камеры видеонаблюдения.

Источник фото: kyivpatrol

Во Львове на улице Жасминовой произошло ДТП, к счастью, без пострадавших. Патрульные, прибыв на место происшествия, зафиксировали что автомобиль Volkswagen Passat, которым управлял нетрезвый мужчина, совершил движение задним ходом и врезался в припаркованный Ford Fusion. Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.

После совершенного виновник отъехал и припарковал авто. Мужчина начал отрицать свою причастность к ДТП, мол не он был за рулем, а женщина. Но на видео четко видно, что он вышел с пассажирского места и сел за руль, а водитель, на момент ДТП, стояла рядом на улице.

После проверки на признаки алкогольного опьянения, у 41-летнего водителя обнаружили повышенный уровень алкоголя в крови. Однако, он отказался от прохождения дополнительных тестов. Правоохранители составили два протокола: первый за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, а второй - за совершенное ДТП.

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