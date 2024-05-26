У Словаччині дали прогноз щодо одужання Роберта Фіцо

Наразі стан здоров’я Фіцо є важким.

Джерело фото: espreso

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Здоров'я словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо покращиться до кінця поточного року. Про це завив депутат від партії Smer-SD Ян Ріхтер, повідомляє Aktuality.

За інформацією, що надійшла від видання, стан здоров'я прем'єр-міністра відповідає прогнозам, встановленим медичною радою. При цьому лікарі в лікарні Рузвельта в Банській Бистриці, де лікують Фіцо, зазначили, що огляди продовжаться завтра.

Ян Ріхтер наголосив, що стан прем'єр-міністра є важким, і «дострокове» його повернення на посаду є неправдоподібним.

«Ступінь травми був настільки великим, що було б безвідповідально очікувати дуже швидкого повернення. Це станеться... до кінця року», - заявив депутат.

Він також додав, що протягом цього періоду Фіцо має пройти реабілітацію.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 15 травня прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили під час стрілянини.

Також ми публікували перше відео після замаху на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Письменник Цінтула зізнався у спробі вбивства Роберта Фіцо через політику прем'єра.

Додамо, що Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо переніс операцію після нападу. Наразі він перебуває у лікарні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.