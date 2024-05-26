Практика судов
  1. В Украине

На Волыни женщина опубликовала фото пионов с цветника, а на утро цветы украли

21:39, 26 мая 2024
Дочь владелицы цветника отметила, что мать имеет проблемы со здоровьем, а цветы – это ее радость.
На Волыни женщина опубликовала фото пионов с цветника, а на утро цветы украли
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Волыни жительница села Ворончин выложила в сеть фото своего цветника, а уже на следующий день кто-то срезал у нее все пионы. Об этом пишет «Еспресо. Захід» со ссылкой на обращение ее дочери, которое она опубликовала на странице Доросинской общины Волыни.

«Вчера моя мама имела неосторожность выставить цветы, за которыми она ухаживает, лелеет их. в группе общины. Сегодня их всех срезали», - поделилась дочь цветочницы, подчеркивая, что цветы являются источником радости для ее мамы, которая сталкивается с проблемами со здоровьем.

В своем обращении Алена также добавила фото цветов, которых осталось только на снимках, с надеждой, что кто-то может узнать эти цветы. «Неужели вам это доставит удовольствие? Фото добавляю, возможно, влюбленная девочка, которой эти цветы были подарены, увидит, меркантильность своего кавалера, который не имеет возможности заработать на подарок.  Обидно, больно, не нужно так поступать!» - выразила свое разочарование она.

Она также отметила, что вместо совершения кражи, можно было просто спросить.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Отсутствие денег в бюджете на исполнение судебного решения по социальному делу будет основанием для освобождения руководителя госоргана от штрафа

Народные депутаты одобрили законопроект, которым предлагается штрафовать руководителей госорганов за неисполнение судебных решений на сумму до 121 тысячи грн, но при этом разрешить освобождать их от штрафа на основании отсутствия денег в бюджете.

Депутаты одобрили расширение полномочий органов финансового контроля – они смогут собирать персональные данные для наложения взысканий

Парламент одобрил расширение полномочий органов финансового контроля по сбору персональных данных граждан и информации с ограниченным доступом.

Для должностных лиц, допускающих волокиту с обнародованием данных об использовании средств бюджета, усилят наказание

Ответственность за обнародование информации, несвоевременное обнародование, недостоверность, неточность, неполноту информации будут нести руководители распорядителей и получателей средств бюджетов, предприятий, органов Пенсионного фонда, а также фондов общеобязательного государственного социального страхования.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о возможности возложения полномочий председателя суда на временно исполняющего обязанности руководителя аппарата суда

Руководитель аппарата суда или вр. и. о. руководителя аппарата суда, будет осуществлять полномочия председателя суда до момента назначения, избрания, перевода или окончания командировки не менее одного судьи.

На экономическое бронирование смогут претендовать работодатели, платящие работникам «белую» зарплату не меньше средней по отрасли

Правила экономического бронирования могут появиться в законопроекте о «клубе белого бизнеса» - основные критерии попадания в такой «клуб» это уровень уплаты налогов и уровень заработной платы, который предприниматель платит своим работникам.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Карташов
    Олександр Карташов
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Тетяна Стрелець
    Тетяна Стрелець
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олена Фаріонова
    Олена Фаріонова
    заступник голови Миколаївського апеляційного суду