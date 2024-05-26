На Волыни женщина опубликовала фото пионов с цветника, а на утро цветы украли

Дочь владелицы цветника отметила, что мать имеет проблемы со здоровьем, а цветы – это ее радость.

На Волыни жительница села Ворончин выложила в сеть фото своего цветника, а уже на следующий день кто-то срезал у нее все пионы. Об этом пишет «Еспресо. Захід» со ссылкой на обращение ее дочери, которое она опубликовала на странице Доросинской общины Волыни.

«Вчера моя мама имела неосторожность выставить цветы, за которыми она ухаживает, лелеет их. в группе общины. Сегодня их всех срезали», - поделилась дочь цветочницы, подчеркивая, что цветы являются источником радости для ее мамы, которая сталкивается с проблемами со здоровьем.

В своем обращении Алена также добавила фото цветов, которых осталось только на снимках, с надеждой, что кто-то может узнать эти цветы. «Неужели вам это доставит удовольствие? Фото добавляю, возможно, влюбленная девочка, которой эти цветы были подарены, увидит, меркантильность своего кавалера, который не имеет возможности заработать на подарок. Обидно, больно, не нужно так поступать!» - выразила свое разочарование она.

Она также отметила, что вместо совершения кражи, можно было просто спросить.

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