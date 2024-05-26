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россия выпустила почти 10 тысяч КАБов на Украину в 2024 году, – Умеров

19:06, 26 мая 2024
Умеров отметил усиление ПВО Украины.
россия выпустила почти 10 тысяч КАБов на Украину в 2024 году, – Умеров
Источник фото: EPA/UPG
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Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что с начала 2024 года российская армия выпустила почти 10 тысяч управляемых авиабомб на территорию Украины. Об этом заявил он, реагируя на последние атаки россиян на гипермаркет «Эпицентр» в Харькове.

Умеров выразил серьезное возмущение и отметил необходимость усиления оборонных возможностей Украины, в частности, в сфере противовоздушной обороны и авиации. Он отметил, что страна нуждается в более современных системах противовоздушной обороны для защиты от таких нападений.

«Вражеский удар по строительному гипермаркету города-героя Харькова, осуществленный в субботу средь бела дня, когда там могли находиться сотни людей, - это ничто иное, как очередной акт геноцида украинского народа путинским режимом. Это сознательное убийство мирного населения», - подчеркнул министр обороны.

Добавим, в харьковском «Эпицентре» пожар полностью ликвидирован, его ликвидация продолжалась более 16 часов. Полиция просит родственников жертв атаки на «Эпицентр» сдать ДНК для идентификации погибших.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский, комментируя обстрел, отметил, что если бы Украина имела достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие удары стали бы невозможными.

В результате обстрела погибли работники «Эпицентра», многие не выходят на связь.

Ранее в сети появилось видео изнутри гипермаркета в момент удара.

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