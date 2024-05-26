Жителям Харькова и области увеличат субсидию на электричество в неотапливаемый сезон

Дополнительно обращаться за перерасчетом субсидий не нужно.

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Правительство приняло решение увеличить на нынешний неотапливаемый сезон (с мая по сентябрь включительно) для жителей Харькова и области размер льгот и субсидий на электроэнергию.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

«Благодаря этому решению, средний размер субсидии на услугу по поставке и распределению электрической энергии, которую получают харьковчане, увеличится со 106 грн до 530 грн на месяц, льготы с 74 грн до 370 грн», - говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительно обращаться за перерасчетом субсидий не нужно. Перерасчет размера субсидий и льгот для жителей Харькова и Харьковской области, подпадающих под действие данного решения Правительства, будет произведен ПФУ автоматически.

Как ранее стало известно, Правительство примет решение о повышении тарифов на электроэнергию до конца мая.

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