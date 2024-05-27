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У Києві встановлять шість міні-ТЕЦ

07:18, 27 травня 2024
Київ готується до важкої зими з новими міні-ТЕЦ.
У Києві встановлять шість міні-ТЕЦ
Джерело фото: pragmatika.media
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Заступник міського голови і секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко оголосив про плани розміщення шести міні-теплоелектростанцій (міні-ТЕЦ) на правому і лівому берегах Києва. Про це він заявив у програмі телеканалу «Київ. 24».

Підкреслюючи важливість цього кроку, Бондаренко відзначив, що місто готується до важкої зими, особливо з урахуванням останніх атак на енергетичну систему України. Він зазначив, що обмеження у енергопостачанні стають актуальними, і місто має забезпечити себе можливістю мінімізувати ці обмеження.

«До чого готується столиця - це важка зима, насправді важка зима. Ми розуміємо, що останні удари, які були зроблені ворогом по енергетичній системі України, вони викликають обмеження в енергопостачанні. Ми розуміємо, що Київ не є островом. Ми залежні також від об'єднаної енергосистеми України та такі ж обмеження будуть у нас. Відповідно, звичайно, що столиця готується до того, аби якимось чином принаймні мінімізувати ці обмеження, наскільки це можливо. От сьогодні ми говоримо про взагалі нову концепцію енергетики столиці. Це шість міні-ТЕЦ», - сказав Бондаренко.

Ці шість міні-ТЕЦ здатні забезпечити електроенергією, теплом і водою близько 300 тисяч киян. Бондаренко пояснив, що це дозволить мінімізувати ризик великих відключень енергії та забезпечить місто незалежністю від централізованих джерел енергопостачання.

За його словами, вже є донорське обладнання для міні-ТЕЦ, і також планується модернізація існуючих котелень. У майбутньому планується розглядати можливість встановлення індивідуальних котельні для багатоквартирних будинків, щоб забезпечити надійне енергопостачання мешканців міста.

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