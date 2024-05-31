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«Украина имеет безусловное право защищаться», - генсек НАТО Столтенберг настаивает на ударах по территории рф

10:53, 31 мая 2024
Йенс Столтенберг настаивает на праве Украины наносить удары по российской территории и отмечает, что все больше союзников соглашаются с этим.
«Украина имеет безусловное право защищаться», - генсек НАТО Столтенберг настаивает на ударах по территории рф
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Украина имеет право на самооборону и может наносить удары западным оружием по территории рф. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на министерской встрече Альянса, передает «Европейская правда».

Он подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения рф Украина имеет безусловное право защищаться с помощью ударов по российской территории.

«Украина имеет право на самооборону, и это включает удары по целям на территории рф. Это становится еще более неотложным на фоне открытия нового фронта», — заявил Столтенберг.

По его словам, для эффективной защиты Украины должно использовать новейшее оружие НАТО.

Кроме того, все больше членов НАТО предоставляют разрешение Украине на использование своего оружия, добавил генсек.

Как известно, разрешение на удары по рф своим оружием уже предоставили Франция, Великобритания, Швеция, Польша, Латвия, Литва, Нидерланды, Эстония и Чехия.

К этому списку присоединились также Финляндия и Канада.

Однако Италия не поддерживает использование его оружия для ударов по рф.

Добавим, что Олаф Шольц склоняется к предоставлению разрешения Украине бить по рф немецким оружием.

Кроме того, Джо Байден разрешил Украине избивать американским оружием по рф, но с ограничениями.

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