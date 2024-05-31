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Работодатель имеет задолженность по уплате НДФЛ: имеет ли право физлицо на налоговую скидку

17:50, 31 мая 2024
Неиспользованное право на реализацию налоговой скидки не переносится на следующие отчетные периоды.
Работодатель имеет задолженность по уплате НДФЛ: имеет ли право физлицо на налоговую скидку
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Налоговая служба в Житомирской области сообщает, имеет ли право физлицо на налоговую скидку, если работодатель имеет задолженность по уплате НДФЛ.

Если налоговый агент удержал, но не перечислил налог на доходы физлиц в бюджет, физическое лицо не имеет права на налоговую скидку.

Отмечается, что согласно пп. 14.1.170 Налогового Кодекса Украины налоговая скидка для физических лиц, не являющихся субъектами хозяйствования – это документально подтвержденная сумма или стоимость расходов плательщика налога в связи с приобретением товаров или услуг у резидентов физических или юридических лиц в течение отчетного года, на которую разрешается уменьшение его общего годового облагаемого налогом дохода, полученного по результатам такого отчетного года в виде заработной платы.

Для расчета сумм налога на доходы физических лиц, подлежащих возврату налогоплательщику из бюджета в связи с реализацией им права на налоговую скидку, применяется сумма уплаченного, то есть зачисленного в соответствующий бюджет налога на доходы физических лиц, а не начисленного (удержанного) ) налоговым агентом.

Представить декларацию об имущественном положении и доходах с целью получения налоговой скидки необходимо до 31 декабря отчетного года.

Неиспользованное право на реализацию налоговой скидки не переносится на следующие отчетные периоды.

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