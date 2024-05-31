Львовянку заключили в тюрьму за смерть двухлетней дочери на озере

Женщина в состоянии опьянения оставила дочь без присмотра, из-за чего ребенок погиб.

Во Львове осудили женщину за смерть двухлетней дочери на озере.

В деле №463/1710/24 говорится, что женщина вместе с двухлетней дочерью и компанией мужчин отдыхала на озере. Нетрезвая женщина оставила ребенка на воде без присмотра, и поэтому девочка утонула.

Через несколько часов протрезвевшая женщина обратила внимание, что ее дочери нет рядом, и сообщила в полицию о ее исчезновении. Тело девочки правоохранители обнаружили в воде неподалеку от места, где компания отдыхала.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 166 УК (злостное неисполнение родительских обязанностей). В суде женщина свою вину признала и раскаялась, она попросила суд строго ее не наказывать.

Пустомытовский районный суд назначил ей 2 года лишения свободы.

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