Генсек НАТО Столтенберг предложил, чтобы союзники ежегодно выделяли 40 миллиардов евро на военную помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил, чтобы союзники ежегодно выделяли 40 миллиардов евро на военную помощь Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции после заседания министров иностранных дел стран - членов Альянса, передает «Интерфакс-Украина».
«Я предложил, чтобы союзники взяли на себя годовые финансовые обязательства по Украине. С начала полномасштабной войны в 2022 году союзники предоставили около EUR40 млрд военной помощи Украине ежегодно. Мы должны обеспечивать, по крайней мере, этот уровень поддержки ежегодно так долго, как это необходимо. Я также предложил, чтобы союзники разделили эту нагрузку поровну. Это улучшит ответственность и предоставит Украине предсказуемость, которая нужна ей для долгосрочного планирования», - рассказал Столтенберг.
Генсек Альянса выразил убеждение, что НАТО должна играть большую координационную роль в поставке оборудования и обучения Украине.
«Практически вся военная помощь Украине – 99% – идет от союзников по НАТО. Поэтому есть смысл, чтобы в этих усилиях НАТО играла большую роль. Это позволит нам использовать структуру НАТО, поставить нашу поддержку на устойчивую подоплеку, предоставляя больше предсказуемости Киеву и решая как немедленные, так и долгосрочные потребности», - отметил он.
Столтенберг констатировал, что «мы все хотим остановить эту войну».
«Но парадокс состоит в том, что чем лучше мы приготовимся к долгому пути, тем быстрее эта война закончится. россия должна понять, что она не сможет нас переждать», - заверил он.
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