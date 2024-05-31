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Генсек НАТО Столтенберг предложил, чтобы союзники ежегодно выделяли 40 миллиардов евро на военную помощь Украине

17:33, 31 мая 2024
Йенс Столтенберг чтобы союзники взяли на себя годовые финансовые обязательства по Украине.
Генсек НАТО Столтенберг предложил, чтобы союзники ежегодно выделяли 40 миллиардов евро на военную помощь Украине
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил, чтобы союзники ежегодно выделяли 40 миллиардов евро на военную помощь Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции после заседания министров иностранных дел стран - членов Альянса, передает «Интерфакс-Украина».

«Я предложил, чтобы союзники взяли на себя годовые финансовые обязательства по Украине. С начала полномасштабной войны в 2022 году союзники предоставили около EUR40 млрд военной помощи Украине ежегодно. Мы должны обеспечивать, по крайней мере, этот уровень поддержки ежегодно так долго, как это необходимо. Я также предложил, чтобы союзники разделили эту нагрузку поровну. Это улучшит ответственность и предоставит Украине предсказуемость, которая нужна ей для долгосрочного планирования», - рассказал Столтенберг.

Генсек Альянса выразил убеждение, что НАТО должна играть большую координационную роль в поставке оборудования и обучения Украине.

«Практически вся военная помощь Украине – 99% – идет от союзников по НАТО. Поэтому есть смысл, чтобы в этих усилиях НАТО играла большую роль. Это позволит нам использовать структуру НАТО, поставить нашу поддержку на устойчивую подоплеку, предоставляя больше предсказуемости Киеву и решая как немедленные, так и долгосрочные потребности», - отметил он.

Столтенберг констатировал, что «мы все хотим остановить эту войну».

«Но парадокс состоит в том, что чем лучше мы приготовимся к долгому пути, тем быстрее эта война закончится. россия должна понять, что она не сможет нас переждать», - заверил он.

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