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Генсек НАТО Столтенберг запропонував, щоб союзники щороку виділяли 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні

17:33, 31 травня 2024
Єнс Столтенберг щоб союзники взяли на себе річні фінансові зобов'язання щодо України.
Генсек НАТО Столтенберг запропонував, щоб союзники щороку виділяли 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував, щоб союзники щороку виділяли 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні. Про це він заявив на пресконференції після засідання міністрів закордонних справ країн - членів Альянсу, передає «Інтерфакс-Україна».

«Я запропонував, щоб союзники взяли на себе річні фінансові зобов'язання щодо України. Від початку повномасштабної війни у 2022-му, союзники надали близько EUR40 млрд військової допомоги Україні щороку. Ми маємо забезпечувати принаймні цей рівень підтримки щороку так довго, як це необхідно. Я також запропонував, щоб союзники розділили це навантаження порівну. Це покращить відповідальність і надасть Україні передбачуваності, яка потрібна їй для довгострокового планування», - розповів Столтенберг.

Генсек Альянсу висловив переконання, що НАТО має відігравати більшу координаційну роль у постачанні обладнання та навчання Україні.

«Практично вся військова допомога Україні - 99% - йде від союзників по НАТО. Тому є сенс, щоб у цих зусиллях НАТО відігравало більшу роль. Це дасть нам змогу використати структуру НАТО, поставити нашу підтримку на стійке підґрунтя, надаючи більше передбачуваності Києву й вирішуючи як негайні, так і довгострокові потреби», - зазначив він.

Столтенберг констатував, що «ми всі хочемо зупинити цю війну».

«Але парадокс у тому, що що краще ми приготуємося до довгого шляху, то швидше ця війна закінчиться. росія повинна зрозуміти, що вона не зможе нас перечекати», - запевнив він.

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