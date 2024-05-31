Генсек НАТО Столтенберг запропонував, щоб союзники щороку виділяли 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував, щоб союзники щороку виділяли 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні. Про це він заявив на пресконференції після засідання міністрів закордонних справ країн - членів Альянсу, передає «Інтерфакс-Україна».
«Я запропонував, щоб союзники взяли на себе річні фінансові зобов'язання щодо України. Від початку повномасштабної війни у 2022-му, союзники надали близько EUR40 млрд військової допомоги Україні щороку. Ми маємо забезпечувати принаймні цей рівень підтримки щороку так довго, як це необхідно. Я також запропонував, щоб союзники розділили це навантаження порівну. Це покращить відповідальність і надасть Україні передбачуваності, яка потрібна їй для довгострокового планування», - розповів Столтенберг.
Генсек Альянсу висловив переконання, що НАТО має відігравати більшу координаційну роль у постачанні обладнання та навчання Україні.
«Практично вся військова допомога Україні - 99% - йде від союзників по НАТО. Тому є сенс, щоб у цих зусиллях НАТО відігравало більшу роль. Це дасть нам змогу використати структуру НАТО, поставити нашу підтримку на стійке підґрунтя, надаючи більше передбачуваності Києву й вирішуючи як негайні, так і довгострокові потреби», - зазначив він.
Столтенберг констатував, що «ми всі хочемо зупинити цю війну».
«Але парадокс у тому, що що краще ми приготуємося до довгого шляху, то швидше ця війна закінчиться. росія повинна зрозуміти, що вона не зможе нас перечекати», - запевнив він.
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