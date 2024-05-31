Байден дав «зелене світло» на використання американської зброї проти росії, – Блінкен

Україна отримала дозвіл від США на удари по росії американською зброєю.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден дав дозвіл Україні використовувати американську зброю для протидії російській агресії, включаючи удари по території росії. Про це він заявив на брифінгу 31 травня.

«Останніми тижнями Україна прийшла до нас та просила про авторизацію застосування зброї, яку ми надаємо, щоб використовувати проти російської агресії, включно з російськими силами, які чинять безладдя на російській стороні кордону та атакують Україну. Це пішло одразу до президента. І, як ви чули, він погодив використання зброї для цієї мети», — сказав Блінкен.

Він також зазначив, що Сполучені Штати продовжуватимуть адаптувати свої дії в разі потреби, щоб підтримати Україну.

Коментуючи дозвіл Байдена бити по території рф, поблизу кордону Харківської області, держсекретар нагадав, що це відбувається не вперше.

«Ми будемо адоптуватися і підлаштовуватися і надалі. Ми будемо забезпечувати Україну зброєю, якої вона потребує», – заявив Блінкен. За його словами, така зміна політики призведе до «ескалації».

Нагадаємо, в Офісі Президента підтвердили, що США дозволили Україні бити по рф своєю зброєю, однак є обмеження. Ударів американською зброєю можна завдавати в прикордонних з Харківською областю районах.

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