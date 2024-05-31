Практика судів
  1. У світі

Байден дав «зелене світло» на використання американської зброї проти росії, – Блінкен

17:15, 31 травня 2024
Україна отримала дозвіл від США на удари по росії американською зброєю.
Байден дав «зелене світло» на використання американської зброї проти росії, – Блінкен
Джерело фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден дав дозвіл Україні використовувати американську зброю для протидії російській агресії, включаючи удари по території росії. Про це він заявив на брифінгу 31 травня.

«Останніми тижнями Україна прийшла до нас та просила про авторизацію застосування зброї, яку ми надаємо, щоб використовувати проти російської агресії, включно з російськими силами, які чинять безладдя на російській стороні кордону та атакують Україну. Це пішло одразу до президента. І, як ви чули, він погодив використання зброї для цієї мети», — сказав Блінкен.

Він також зазначив, що Сполучені Штати продовжуватимуть адаптувати свої дії в разі потреби, щоб підтримати Україну.

Коментуючи дозвіл Байдена бити по території рф, поблизу кордону Харківської області, держсекретар нагадав, що це відбувається не вперше.

«Ми будемо адоптуватися і підлаштовуватися і надалі. Ми будемо забезпечувати Україну зброєю, якої вона потребує», – заявив Блінкен. За його словами, така зміна політики призведе до «ескалації».

Нагадаємо, в Офісі Президента підтвердили, що США дозволили Україні бити по рф своєю зброєю, однак є обмеження. Ударів американською зброєю можна завдавати в прикордонних з Харківською областю районах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визначив, коли громадська організація має право оскаржувати ставки збору за паркування в інтересах мешканців міста

Громадська організація зазначала, що рішенням міськради встановлено різні ставки збору за місця для паркування авто – для спеціально відведених автостоянок встановлено нижчу ставку, ніж для майданчиків платного паркування.

Адвокат запропонував судді хабар прямо під час судового засідання

Суддя поскаржився на поведінку адвоката у Вищу раду правосуддя.

Військова поліція зможе проводити службові розслідування та перевірки у Міноборони та Збройних Силах

Перевірки та службові розслідування Військова поліція зможе проводити на підставі письмового наказу Начальника Військової поліції або керівника територіального органу управління ВП.

Майно ліквідованого Окружного адмінсуду Києва продовжують передавати до інших судів

Монітори, системні блоки та багатофункціональні пристрої передадуть Дніпропетровському окружному адмінсуду.

Ефективне управління державною власністю як інструмент відновлення економіки – Верховний Суд проводить обговорення місії господарських судів

Міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що наразі найбільш болючими є два питання – чисельні мораторії і відповідна економічна модель врегулювання проблемної заборгованості великих державних підприємств та захист цивільного обороту, щоб не породити нову хвилю відбирання майна від добросовісних набувачів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Грень
    Наталія Грень
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Назар Костецький
    Назар Костецький
    суддя Львівського окружного адміністративного суду