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Міноборони вважає, що депутати мають негайно повернутися до створення Військової поліції

15:43, 11 червня 2024
Одним з пріоритетів Міністерства оборони України є створення всієї вертикалі військової юстиції – військової поліції, військової прокуратури та військових судів.
Міноборони вважає, що депутати мають негайно повернутися до створення Військової поліції
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Міноборони закликає депутатів невідкладно повернутися до розгляду законопроекту про Військову поліцію.

«Міністерство оборони України закликає народних депутатів визначити пріоритетним законопроект № 6569-д і повернутися до його розгляду після додаткових консультацій. Створення військової поліції є критично важливим для забезпечення правопорядку у Збройних силах України. Зокрема, в частині дотримання стандартів НАТО та розвитку системи, яка забезпечить справедливість та ефективний захист прав військовослужбовців.

Одним з пріоритетів Міністерства оборони України є створення всієї вертикалі військової юстиції: військової поліції, військової прокуратури та військових судів» - заявили у Міноборони.

Втім, поки не досить зрозуміло, за рахунок яких коштів планується створювати всю цю вертикаль в умовах дефіциту асигнувань.

Нагадаємо, 5 червня Верховна Рада підтримала зняття з розгляду законопроектів, які стосуються створення в Україні Військової поліції. Як повідомляють народні депутати, до їх розгляду повернуться після проведення додаткових консультацій.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 30 травня рекомендував парламенту ухвалити законопроект про Військову поліцію 6569-д та супровідний 6570-д, який передбачає внесення змін до КУпАП, КК та КПК.

Зокрема, Військова поліція під час проведення заходів щодо затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, а також при обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей, буде наділена повноваженнями тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг, а також зупиняти і проводити поверхневу перевірку з цією метою транспортні засоби, перевіряти у водіїв документи на право користування та керування ними.

Крім того, Військова поліція у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом, зможе проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури.

Військова поліція зможе здійснювати оперативно-розшукову діяльність і нараховуватиме до 1,5% чисельності ЗСУ

За невиконання вимог подання чи інших законних вимог посадових осіб Військовій поліції зможуть штрафувати до 17 000 грн. Відповідні норми передбачає законопроект про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо запровадження діяльності Військової поліції 6570-д.

Автор: Наталя Мамченко 

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Міноборони вважає, що депутати мають негайно повернутися до створення Військової поліції

Одним з пріоритетів Міністерства оборони України є створення всієї вертикалі військової юстиції – військової поліції, військової прокуратури та військових судів.

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