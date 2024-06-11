Град и шквалы: украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях

12 июня в Украине ухудшится погода.

Украинский гидрометеорологический центр предупредил граждан об опасных метеорологических явлениях в стране.

Там отмечают, что 12 июня в большинстве областей грозы, северных, Винницкой и Черкасской областях значительные дожди; днем в центральных, южных и восточных областях местами град и шквалы 15-20 м/с.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.