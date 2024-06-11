В Киеве может появиться Департамент городской мобильности

По словам Константина Усова, сосуществование двух больших функций под крышей одного Департамента транспортной инфраструктуры «не дает гармонических результатов».

Источник фото: АрміяInform

13 июня Киевсовет рассмотрит проект решения о создании Департамента городской мобильности исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА). Об этом сообщил заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Константин Усов.

Промежуточная цель – функционально отделить мобильность и перевозку от реконструкции мостов, дорог, развязок и другого большого строительства и превратить мобильность в приоритет.

По словам Усова, сосуществование двух больших функций – перевозок людей (1) и капстроя (2) под крышей одного Департамента транспортной инфраструктуры – «не дает гармонических результатов».

Напомним, что в Голосеевском районе Киева установили безбарьерный светофор.

Также в Киеве в этом году в почти 400 домах установят пандусы.

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