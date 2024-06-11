В Харькове утонул 8-летний мальчик

В Харькове вода унесла жизни 8-летнего ребенка. Как сообщили в ГСЧС, трагедия произошла на Петренковском водохранилище.
Тело мальчика 2015 г.р. водолазы ГСЧС обнаружили на расстоянии около 30 метров от берега.
В ГСЧС подчеркивают родителям, не отпускать детей одних к воде и обучать их правилам безопасного поведения.
С начала года на водных объектах Украины погибли уже 27 детей.
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