В Харькове утонул 8-летний мальчик

С начала года на водных объектах Украины погибли уже 27 детей.

Источник фото: ГСЧС

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В Харькове вода унесла жизни 8-летнего ребенка. Как сообщили в ГСЧС, трагедия произошла на Петренковском водохранилище.

Тело мальчика 2015 г.р. водолазы ГСЧС обнаружили на расстоянии около 30 метров от берега.

В ГСЧС подчеркивают родителям, не отпускать детей одних к воде и обучать их правилам безопасного поведения.

С начала года на водных объектах Украины погибли уже 27 детей.

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