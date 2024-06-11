У Харкові потонув 8-річний хлопчик

Від початку року на водних об'єктах України загинуло уже 27 дітей.

Джерело фото: ДСНС

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У Харкові вода забрала життя 8-річної дитини. Як повідомили у ДСНС, трагедія сталася на Петренківському водосховищі.

Тіло хлопчика 2015 р.н. водолази ДСНС виявили на відстані близько 30 метрів від берега.

У ДСНС наголошують батькам, не відпускати дітей одних до води та навчати їх правилам безпечної поведінки.

Від початку року на водних об'єктах України загинуло уже 27 дітей.

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