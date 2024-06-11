У Києві та області 12 червня знову очікуються грози

Синоптики також прогнозують хмарну погоду з проясненнями та значні дощі.

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У середу – 12 червня – в Києві та області метеорологи прогнозують грози (I рівень небезпечності, жовтий).

У КМДА пишуть, що синоптики також прогнозують хмарну погоду з проясненнями, значні дощі, вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температуру повітря вночі – 16-18°, вдень – 21-23°.

Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу великих дерев, рекламних щитів, ліній електропередачі та не паркувати поруч із ними автотранспорт. Також радять щільно закривати вікна будинків та не лишати на незасклених балконах і лоджіях предмети, що можуть випасти назовні.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що за інформацією ДТЕК, у Київській області фіксували аварійні відключення світла через грозу.

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