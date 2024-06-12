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Видавав себе за працівника ТЦК: на Чернігівщині викрито чоловіка, який вимагав гроші у матері зниклого безвісти військовослужбовця

09:56, 12 червня 2024
Зловмисник зі спільниками повідомили жінці, що її син нібито ухиляється від мобілізації і перебуває у розшуку.
Видавав себе за працівника ТЦК: на Чернігівщині викрито чоловіка, який вимагав гроші у матері зниклого безвісти військовослужбовця
Фото: Чернігівська обласна прокуратура
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На Чернігівщині викрито чоловіка, який вимагав гроші у матері зниклого безвісти військовослужбовця. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Прилуцької окружної прокуратури  повідомлено про підозру 48-річному жителю міста Прилуки у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 189 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що чоловік разом з іншими особами, дізнавшись про отримання жителькою одного з сіл Прилуцького району грошових коштів у вигляді соціальних виплат у зв'язку зі зникненням  безвісти сина-військовослужбовця в зоні бойових дій, вдяглися у  військову форму та видали себе за працівників районного ТЦК та СП.

Повідомивши потерпілій, що її син нібито знаходиться у розшуку, вони вимагали 3 тисячі доларів, погрожуючи застосуванням незаконних заходів примусу, передбачених до порушників законодавства щодо мобілізації, у вигляді обмеження права пересування та примусової доставки до ТЦК.

Внаслідок вказаних злочинних дій потерпілій заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму понад 100 тисяч гривень.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України одразу після отримання неправомірної вигоди.

Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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