Выдавал себя за работника ТЦК: на Черниговщине разоблачен мужчина, который требовал деньги у матери пропавшего без вести военнослужащего

Злоумышленник с сообщниками сообщили женщине, что ее сын якобы уклоняется от мобилизации и находится в розыске.

Фото: Черниговская областная прокуратура

На Черниговщине разоблачен мужчина, который требовал деньги у матери пропавшего без вести военнослужащего. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве Прилукской окружной прокуратуры сообщено о подозрении 48-летнему жителю города Прилуки в вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина вместе с другими лицами, узнав о получении жительницей одного из сел Прилукского района денежных средств в виде социальных выплат в связи с исчезновением без вести сына-военнослужащего в зоне боевых действий, оделись в военную форму и выдали себя за работников районного ТЦК и СП.

Сообщив потерпевшей, что ее сын якобы находится в розыске, они требовали 3 тысячи долларов, угрожая применением незаконных мер принуждения, предусмотренных к нарушителям законодательства по мобилизации, в виде ограничения права передвижения и принудительной доставки в ТЦК.

В результате указанных преступных действий потерпевшей причинен материальный ущерб на общую сумму более 100 тысяч гривен.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения неправомерной выгоды.

В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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