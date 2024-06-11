В Соломенском районе Киева в озере обнаружили тело человека

Водолазы-спасатели обнаружили тело мужчины в 20 м от берега.

Во вторник, 11 июня, на Совских прудах в воде обнаружили тело человека. Как сообщили в ГСЧС, водолазы-спасатели обнаружили тело мужчины в 20 м от берега, на поверхности воды.

С помощью водолазно-спасательного снаряжения погибшего доставили на берег и передали службе «102».

Обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранителями.

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