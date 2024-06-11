Meta хочет тренировать свой искусственный интеллект на постах, которые публикуются в Instagram и Facebook в ЕС

Языковую модель Llama планируют обучать, используя контент в соцсетях.

Компания Meta хочет использовать контент из социальный сетей в Европе для обучения своего искусственного интеллекта, передает агентство Reuters.

Отмечается, что Meta планирует обучать свою большую языковыю модель Llama, используя контент, которым люди в Европейском Союзе решили поделиться публично на таких платформах, как Instagram и Facebook.

В издании отмечают, что этот шаг может нарушить правила ЕС по конфиденциальности и прозрачности.

В прошлом месяце гигант социальных сетей заявил, что начнет сообщать пользователям Facebook и Instagram в европейском регионе и Великобритании о том, как он использует публичную информацию, размещенную на сервисах Meta, для разработки и усовершенствования искусственного интеллекта.

Однако правозащитники оспаривают этот шаг в странах ЕС. Они заявляют, что эти сообщения недостаточны, ведь правила конфиденциальности ЕС требуют от Meta получить согласие пользователей на использование их данных.

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