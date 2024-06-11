Meta хоче тренувати свій штучний інтелект на постах, які публікуються у Instagram і Facebook в ЄС

Мовну модель Llama планують навчати, використовуючи контент з соцмереж.

Компанія Meta хоче використовувати контент із соціальних мереж у Європі для навчання свого штучного інтелекту, передає агентство Reuters.

Зазначається, Meta планує навчати свою велику мовну модель Llama, використовуючи контент, яким люди в Європейському Союзі вирішили поділитися публічно на таких платформах, як Instagram і Facebook.

У виданні зазначають, що цей крок може порушити правила ЄС щодо конфіденційності та прозорості.

Минулого місяця гігант соціальних мереж заявив, що почне повідомляти користувачів Facebook та Instagram у європейському регіоні та Великій Британії про те, як він використовує публічну інформацію, розміщену на сервісах Meta, для розробки та вдосконалення штучного інтелекту.

Однак правозахисники оскаржує цей крок у країнах ЄС. Вони заявляють, що ці повідомленні є недостатніми, адже правила конфіденційності ЄС вимагають від Meta отримати згоду користувачів на використання їхніх даних.

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