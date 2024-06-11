У Солом'янському районі Києва в озері виявили тіло людини

Водолази-рятувальники виявили тіло чоловіка на відстані 20 м від берега.

У вівторок, 11 червня, на Совських ставках у воді виявили тіло людини. Як повідомили у ДСНС, водолази-рятувальники виявили тіло чоловіка на відстані 20 м від берега, на поверхні води.

За допомогою водолазно-рятувального спорядження загиблого було доставлено до берега та передано службі «102».

Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.